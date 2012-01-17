中国今年经济增速料续放缓至8.5%--交行

路透北京1月17日电---中国交通银行(601328.SS)发布最新研究报告称,今年拉动中国经济增长的三驾马车将呈"两降一升"态势.虽然消费仍能保持平稳增长,但外需下降和投资放缓则将抑制总需求增长,从而导致经济增速继续放缓至约8.5%,不会出现"硬着陆".

交行(3328.HK)金融研究中心的报告并指出,外需放缓与经济增速回落将促使政府通过实施积极的财政政策和适当松动货币政策来扩大内需,推动社会民生与基础设施投资的增长,并促使消费保持稳定增长.

"预计投资和出口增速下滑趋势仍会延续,因此2012年中国经济增速相比2011年仍将继续放缓,"报告表示,"2012年中国GDP实际增速将达8.5%左右,经济季度增速将呈现前低後高走势,不会出现"硬着陆".

国家统计局周二公布,2011年四季度GDP同比增长8.9%;全年同比增幅达9.2%.同时,2011年全年社会消费品零售总额同比增长17.1%,规模以上工业增加值同比增13.9%,均低於2010年的18.4%和15.7%;但固定资产投资同比增幅达23.8%,追平2010年水准.

报告分析称,尽管2012年房地产开发投资大幅回落和制造业投资减速将拉低固定资产投资,但基础设施投资增速则将受政策推动而有所恢复,故预计今年中国固定资产投资名义增速将维持在21%左右.

另外,在政策方面,交行认为,今年中国将继续实施积极的财政政策;同时,货币政策稳中偏松,新增信贷规模有所扩大,货币供应增速适当加快.

具体而言,准备金率可能会继续适度下调,基准利率可能会保持基本稳定.银行新增贷款将增加至8-8.5万亿,贷款增速将在14-15%左右;M2增速将达到14-15%.

数据并显示,中国去年12月规模以上工业增加值同比增长12.8%,略高於路透调查中值的12.2%;当月社会消费品零售总额同比增长18.1%,亦高於预估的17.2%.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽

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