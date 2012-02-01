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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 1日 星期三 08:59 BJT

美国房价跌幅大於预期

美国11月房价跌幅大於预期，而1月消费者乐观程度降低，凸显出崎岖的经济复苏路途上仍荆棘密布。标普/Case-Shiller周二公布的独栋房屋价格综合指数经季节调整後较前月下滑0.7%，跌幅大於分析师此前预期的下降0.5%。而10月房价修订後同样为较9月下滑0.7%。路透

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