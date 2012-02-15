2011年在华美企业绩表现强劲--报告

上海美国商会周三发布调查报告称，虽然较一年前的历史高点有所下降，2011年在华美国企业依然实现了强劲的主营业绩；而成本攀升则被列为当年最大的业务挑战。调查显示在华业务''盈利丰厚''或''盈利''的企业比例保持稳定，为78%，与上年基本持平。路透