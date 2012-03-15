15日盘前分析：反弹遭遇最大挑战

昨日午後A股突然放量跳水让多方措手不及，随着中小盘题材股纷纷加入跳水行列，市场做多的热情也迅速冷却。两市的总成交金额达到3276亿元，创出年内天量。在放量下跌现象出现後，市场恐慌情绪明显加重。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日午後A股突然放量跳水让多方措手不及，随着中小盘题材股纷纷加入跳水行列，市场做多的热情也迅速冷却。两市的总成交金额达到3276亿元，创出年内天量。在放量下跌现象出现後，市场恐慌情绪明显加重。

昨日股市的大跌和诸多因素有关联，比如短期涨幅过大、面临前期密集成交区，同时随着“两会”结束，政策维稳和利好性因素消失，致使短线游资加速撤离市场。

一方面，“目前房价还远远没有回到合理价位，因此调控不能放松”的政策信息，导致此前市场楼市放松预期落空，空头借机发力；另一方面，央行信贷数据显示，2月人民币新增贷款仅7107亿元，低於市场预期并较1月出现回落。说明国内的信贷需求不旺，经济形势仍不容乐观。

总的来说，昨日大跌之後短线大盘可能会有反抽，在技术层面和宏观层面均不利的情况下，短期调整之势已经基本确立，不过，笔者认为，虽然两会期间没有实质性的利好政策出台，但是市场预期仍然存在。这也为市场预留了一定的想象空间。同时由於权重股本轮上涨有限，因此大盘指数未来下跌空间相对较小，这些都显示出当前反弹并未终结。

消息面，十一届全国人大五次会议14日上午在人民大会堂举行记者会，国务院总理温家宝应大会发言人李肇星的邀请会见中外记者，并回答记者提问。

温家宝说，关於房地产市场发展，我有几个观点：第一，要保持房地产业长期平稳健康发展。如果盲目发展，出现泡沫，一旦破灭，不仅影响房地产市场，而且会拖累整个经济。第二，我以为合理的房价，应该是使房价与居民的收入相适应，房价与成本和合理的利润相匹配。一些地方房价还远远没有回到合理价位。因此，调控不能放松。如果放松，将前功尽弃，而且会造成房地产市场的混乱，不利於房地产长期、健康和稳定发展。第三，房地产市场的发展，毫无疑问要充分发挥市场配置资源的基础性作用，就是说要充分利用市场这只手。但是政府这只手也不可缺少，因为它能保证稳定和促进公平。（完）

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