中国2月房价同比下降城市增加

中国国家统计局周日发布，房价在持续调控压力下进一步走低。2月70个大中城市中，环比上涨的城市仅剩下四个，且涨幅均未超过0.1%，同比则有近四成城市房价同比下降。中国住房和城乡建设部部长姜伟新稍早称，今年楼市调控不会再出新招，但也绝对不会放松。路透