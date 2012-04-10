10日午间分析：沪指早盘继续探底

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
受到昨夜美股下跌以及上市公司业绩下滑预期等利空因素影响，今日A股市场早盘继续震荡下挫，盘中个股呈现普跌格局，其中权重股低迷对指数拖累明显，而中下盘题材股的下挫则很大程度上打击了市场人气，午盘沪综指报收於2263.78点，下跌0.96%。
从技术层面分析，大盘探底趋势仍将延续，在反弹无量的背景下，多条均线成为指数反弹的主要压力位，短期沪综指或考验前期低点2242点附近。
笔者认为，受到外盘以及经济下行忧虑等因素的影响，大盘未能摆脱弱势格局，同时本周正值数据公布期，基本面以及政策面都存在较大的不确定性，再加上技术面的压力，因此预计短期市场仍将延续弱势震荡格局。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。