10日午间分析：沪指早盘继续探底

受到昨夜美股下跌以及上市公司业绩下滑预期等利空因素影响，今日A股市场早盘继续震荡下挫，盘中个股呈现普跌格局，其中权重股低迷对指数拖累明显，而中下盘题材股的下挫则很大程度上打击了市场人气，午盘沪综指报收於2263.78点，下跌0.96%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到昨夜美股下跌以及上市公司业绩下滑预期等利空因素影响，今日A股市场早盘继续震荡下挫，盘中个股呈现普跌格局，其中权重股低迷对指数拖累明显，而中下盘题材股的下挫则很大程度上打击了市场人气，午盘沪综指报收於2263.78点，下跌0.96%。

从技术层面分析，大盘探底趋势仍将延续，在反弹无量的背景下，多条均线成为指数反弹的主要压力位，短期沪综指或考验前期低点2242点附近。

笔者认为，受到外盘以及经济下行忧虑等因素的影响，大盘未能摆脱弱势格局，同时本周正值数据公布期，基本面以及政策面都存在较大的不确定性，再加上技术面的压力，因此预计短期市场仍将延续弱势震荡格局。（完）

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