中国3月新增信贷创14个月新高

中国3月新增信贷突破万亿元大关，远超市场预期，并创出14个月来新高。当月存款大增，且适逢企业开工和投资旺季，信贷需求相对旺盛，银行亦努力投放贷款以实现保持信贷合理增长的政策意图。央行周四公布数据显示，3月新增人民币贷款10,100亿元；3月末外汇储备余额为33,050亿美元。路透