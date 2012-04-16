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冯涛股市实时分析 | 2012年 4月 16日 星期一 12:08 BJT

16日午间分析：沪指早盘震荡整理

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到外围市场下跌，以及短线技术调整压力的影响，今日A股市场早盘跳空低开，但是随後股指开始震荡回升，尽管回升过程较为缓慢，但是市场做多愿望仍较为强烈，午盘沪综指报收於2353.99点，下跌0.22%。

笔者认为，短期内出现技术回调当属正常，反弹仍有望延续，但是鉴於当前经济下行趋势进一步强化，上市公司业绩下滑等，大盘很难呈现系统性上涨机会，因此，当前投资者不妨轻指数重个股，震荡格局下阶段性机会将是投资者重点关注的焦点。（完）

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