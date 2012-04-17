17日盘前分析：指数维持区间震荡

昨日A股市场全天呈现低开後震荡回升走势，尽管结束了此前的连涨势头，但是市场炒作热情依然高涨，盘中仍有不少个股涨停，区域性题材的炒作渐趋白热化。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日A股市场全天呈现低开後震荡回升走势，尽管结束了此前的连涨势头，但是市场炒作热情依然高涨，盘中仍有不少个股涨停，区域性题材的炒作渐趋白热化。

从外围市场看，美国股市周一涨跌互见，道指收高，因强劲的零售销售数据扶助大型消费者类股的表现，但苹果股价重挫4%，打压Nasdaq指数。欧洲股市方面，虽然有美国数据的利好，不过投资者对西班牙债务成本高企的担心挥之不去，主要股指最终仅高收0.3%。

笔者认为，在实体经济增速放缓以及上市公司业绩下滑的大背景下，产生系统性上涨行情的可能性较小，这从近期个股持续活跃，而指数表现相对低迷就能看出。在缺乏基本面的支撑下，阶段性上涨以及结构性机会为市场带来了赚钱效应，但未来题材的进一步挖掘与资金的可持续性都将越来越困难，反映在盘面上就是指数震荡而个股不乏亮点。

据21世纪网报导，有市场传闻称，中国证监会主席郭树清16日下午抵达武汉，准备参与17日由湖北省政府举办的资本市场建设与金融改革创新发展会议。该传闻甚至称，湖北其後将出台新三板等一些类对於支持金融创新相关政策。这将对湖北板块的个股和新三板的个股构成利好。

消息面，16日是人民币交易区间扩大至1%的首个交易日，银行间外汇市场上人民币兑美元即期汇率显着下行，盘中较中间价最大波幅达到0.46%。分析人士表示，市场对本次调整已有充分预期，当日外汇市场总体表现较为平稳。

另外，中国证券业协会投资银行专业委员会16日召开“进一步深化新股发行体制改革”专题研讨会。与会人士建议，鼓励更多具备较强定价能力和风险控制能力的机构投资者和个人参与新股网下申购，逐步引入更多估值标准，适应各类发行人新股估值与定价的需要，尽快出台老股转让操作细则。（完）

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