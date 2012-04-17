中国2月续增美国国债127亿美元

美国财政部最新公布数据显示，截至2012年2月，中国持有美国国债共计1.1789万亿美元,连续第二个月净增持，且包括机构债、股票等长期资产也都为净增持。中国仍为美国第一大债权国，但该数据并非中国全部对美国的投资数。若中国在香港，英国伦敦的对美投资，也不显示在其中。路透