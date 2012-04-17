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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 17日 星期二 09:15 BJT

汇率弹性增强是个利好--新华

新华社周一晚间发表评论文章称，人民币兑美元汇率波动区间增加到1%，标志着人民币汇率弹性进一步增强，对进一步完善人民币汇率形成机制改革、实现经济平稳健康发展都有重要意义。中国七年前开启汇率市场化改革大幕，开始以市场供求为基础、参考"一篮子"货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。路透

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