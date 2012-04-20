版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 4月 20日 星期五 09:11 BJT

调查：中国料逐季降存准 利率不变

最新路透调查显示，年内中国央行料继续持稳利率不变，但会逐季下调存准率50基点，届年末将降至19%。逾10位受访分析师的预估中值显示，直到明年二季度，中国存贷款基准利率都将维持在当前的3.50%和6.56%不变；同时存款准备金率到今年6月末将下调50基点至20%。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐