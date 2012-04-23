23日午间分析：预期落空 大盘重回震荡

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
受到周末降准未能兑现的影响，今日A股市场早盘呈现震荡整理态势。其中沪综指盘中一度跌破2400点关口，尽管午盘重回该关口上方，但是指数上行阻力明显加大，同时预期落空对市场做多热情影响较大，个股再度出现分化，午盘沪综指报收於2402.72点，下跌0.17%。
在早间的分析中，笔者曾经提及，大盘反弹能否延续的一个重要因素就是政策的兑现力度，虽然近期降准的可能性仍然较大，但是政策的出台存在一定的不确定性，因此市场在短期预期落空後大盘震荡在所难免，同时2400--2450点是前期头部的压力区，也需要震荡消化。
操作上，在政策没有进一步明朗之前，建议投资者以短线操作为主，同时切记盲目追高。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。