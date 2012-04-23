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冯涛股市实时分析 | 2012年 4月 23日 星期一 11:48 BJT

23日午间分析：预期落空 大盘重回震荡

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到周末降准未能兑现的影响，今日A股市场早盘呈现震荡整理态势。其中沪综指盘中一度跌破2400点关口，尽管午盘重回该关口上方，但是指数上行阻力明显加大，同时预期落空对市场做多热情影响较大，个股再度出现分化，午盘沪综指报收於2402.72点，下跌0.17%。

在早间的分析中，笔者曾经提及，大盘反弹能否延续的一个重要因素就是政策的兑现力度，虽然近期降准的可能性仍然较大，但是政策的出台存在一定的不确定性，因此市场在短期预期落空後大盘震荡在所难免，同时2400--2450点是前期头部的压力区，也需要震荡消化。

操作上，在政策没有进一步明朗之前，建议投资者以短线操作为主，同时切记盲目追高。（完）

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