23日午间分析：预期落空 大盘重回震荡

在早间的分析中，笔者曾经提及，大盘反弹能否延续的一个重要因素就是政策的兑现力度，虽然近期降准的可能性仍然较大，但是政策的出台存在一定的不确定性，因此市场在短期预期落空後大盘震荡在所难免，同时2400--2450点是前期头部的压力区，也需要震荡消化。