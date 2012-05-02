2日盘後分析：“制改”红利值得期待

受到资本市场制度改革利好的提振，今日A股市场如期的取得了五月“开门红”，全天大盘高开高走，在权重股集体发力的带动下，市场做多热情再度升温，沪综指牢牢将2400点关口踩在脚下，最终报收於2438.44点，大涨1.76%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到资本市场制度改革利好的提振，今日A股市场如期的取得了五月“开门红”，全天大盘高开高走，在权重股集体发力的带动下，市场做多热情再度升温，沪综指牢牢将2400点关口踩在脚下，最终报收於2438.44点，大涨1.76%。

从今日盘面观察，行业板块集体飘红，成为股指上涨的主要力量，相比于主流个股，由於创业板退市制度意见稿推出後，对於前期遭到资金热炒的题材股、ST股以及估值虚高个股而言，形成了明显的压制作用，今日ST个股出现大面积跌停，显示市场後市有可能出现分化的可能。

从技术层面看，目前市场处於强势格局中，随着股指进入年内成交密集区，能否突破2478点的前期高点，仍要关注後市量能能否持续放大。

对於今日股指的上涨，主要源於五一假期证监会及相关部门推出多项改革措施，，包括降低A股交易相关费用，同时上交所与深交所均发出了退市制度徵求意见稿等。可以说管理层呵护股市意图较为明显，来自管理层的制度性改革红利正在逐渐释放。

分清“直接”和“间接”的政策影响

众所周知，A股市场又称“政策市”，政策导向对市场走势有着非常关键的、甚至是决定性的影响作用，于是在对後市的判断上，投资者也学会了“跟着政策走”的简单逻辑。

很长一段时间以来，A股市场处於内忧外患的环境中，外有欧债危机风暴的侵袭，内有宏观经济下行、上市公司业绩下滑的影响以及资金面的压力，依靠自身力量修复市场格局、重建信心在短期内恐怕是不太现实的，因此在一个特定的趋势下，政策成为左右市场走势的关键因素，市场对於政策的依赖性也越来越强。

政策微调是今年出现频率最高的一个词，宏观调控对市场的影响也是大家津津乐道的话题。从这两年股指表现看，真正起到立竿见影效果的还是来源於直接政策。所谓直接政策是直接针对股市的，就象5.30的印花税政策。

从历史上看，以印花税下调为例，下调交易印花税对A股短期走势的影响相对明显。据统计，在过去的7次印花税下调中，1991年10月、1999年6月和2005年1月的3次下调，不仅带来了A股短期的“井喷”行情，还造就了A股的阶段性牛市行情。

由此我们可以得出这样的结论，直接针对市场的政策对缓解恐慌情绪更为有效。在市场整体趋势没有发生逆转前，投资者如果期待能够持续的反弹，恐怕还要看有无直接针对市场的利好。

此次证监会以及相关部门出台多项资本市场制度改革措施，对整个市场制度的完善都具有里程碑意义，不仅对股市长期形成利好，而且对节後市场会形成正面支持作用，是强烈的政策做多信号。

对於未来市场的走势，笔者认为，政策刺激短期效应还是较为明显的，尽管货币政策拐点是否到来还有待商榷，尽管宏观经济仍处於下行趋势中，但是未来政策导向愈加清晰，这对於A股後市走向起到指导性作用。不过，随着政策面的明朗，後市投资者应将更多注意力转移到基本面上，不可盲目乐观。（完）

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