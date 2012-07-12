专家称中国上半年经济增长料接近8%

上半年GDP增幅接近8%,二季度预计7.5%左右

三季度经济有望企稳回升,降息及降准空间变小

未来十年中国GDP增幅仍可维持7-8%

路透北京7月12日电---相较外界对中国经济下行的忧虑,中国国务院发展研究中心专家周四表示,中国经济虽不可能维持改革开放三十年以来的高速增长,但未来十年仍可保持7-8%的快速增长,今年上半年GDP增幅预计会接近8%,且三季度有望企稳回升.

在中国国家统计局本周五公布上半年宏观经济数据前夕,中国外交部周四举行了一场面向外国记者的新闻发布会,国研中心宏观经济研究部部长余斌介绍中国经济的现状与展望.或许隐喻着对国际上一些机构看空中国经济的一种回应.

"上半年GDP增幅接近8%,二季度会低一些,可能在7.5%左右."余斌在发布会结束离开会场前对媒体的提问时称.

根据路透综合21家机构预测中值结果显示,中国二季度(国内生产总值)GDP同比增幅料连续第六个季度回落,并降至2009年一季度以来最低的7.6%,仅稍高於年初中国政府制定的7.5%全年增长目标.

余斌指出,尽管上半年出口增速回落,但下半年会趋稳,外贸对GDP的贡献比较稳定,同时刺激消费的政策,如节能家电补贴,汽车下乡等也将在下半年继续发挥作用,国家对基础设施建设的投资也在增加,诸多的政策合力下中国经济将在三季度企稳回升.

中国海关公布,6月出口同比增长11.3%,高於路透调查中值的9.9%;进口同比增长6.3%,不及预估的12.7%;当月顺差则骤然升至317.3亿美元,不仅高於路透调查中值210亿美元,且为2009年1月以来最大.

他认为,如果三季度经济明显回升,货币政策中继续下调存准和降息的空间就不大,反之,央行可能会继续下调以刺激经济,"但我个人认为前一种可能性比较大."

为提振经济增长,中国央行今年以来已经两度降息、并两度下调存准.国务院总理温家宝周末表示,当前中国经济运行总体平稳,但下行压力仍然较大,要进一步加大预调微调力度.

余斌分析指出,上半年中国经济延续下行的态势主要是内因所致,是主动调控的原因,包括房地产调控导致投资和消费的下降,而经济回落的区间也是在预期的范围之内.

中国十二五规划提出年均GDP增幅目标为7%,今年初确定今年GDP增幅目标为7.5%.

"中国正在从过去的稳增长,主要是稳就业转变为稳增长,稳效益,防风险上来...从中国经济增长的动能来看,包括城镇化的加快推进,加大保障房建设投资以及改善供给方面的改革,打破垄断,放松管制,市场化的进一步推进等均可释放增长潜能,"余斌称,这也是支持中国经济能够在未来十年保持7-8%增长率的重要原因.

在谈及房地产调控对中国经济的影响时,余斌表示,放任房价反弹,就会积累泡沫,伤及中国经济未来的发展,但如果长期低迷,导致投资和消费的萎缩,对短期经济发展也不利,因此房地产调控要明确打击的是投资和投机性购房需求,而对刚性和改善性需求则应鼓励并释放这种需求.

6月中国房地产市场显露回暖迹象.中指院数据显示,百城新建住宅均价同比续降,但环比结束九连跌,北京等十大城市均价环比涨幅高於全国水平,导致购房者对房价上涨的预期再度升温.(完)

--发稿 沈燕; 审校 林高丽

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