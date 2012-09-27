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中国财经 | 2012年 9月 27日 星期四 14:00 BJT

中国40%铁矿石矿山停产--行业协会

路透中国大连9月27日电---中国冶金矿山企业协会周四表示,中国约40%的铁矿石矿山已经停止生产,因为铁矿石价格滑坡导致企业陷入亏损.

该协会副秘书长刘效良在大连举行的行业会议上谈到,未来两年铁矿石价格预计将盘旋在90-110美元之间.(完)

--编译 兰秀娟;审校 白云/张明钧

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