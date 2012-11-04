奥巴马与罗姆尼冲刺最后48小时 选情胶着胜负难料

2012年10月22日，美国总统奥巴马和共和党总统候选人罗姆尼在佛罗里达举行的最后一场总统辩论会上握手。 REUTERS/Kevin Lamarque

* 候选人拉票,选情胶着

* 民调显示二者支持率难分伯仲,奥巴马在俄亥俄州领先

* 罗姆尼前往宾夕法尼亚州造势

路透新罕布什尔州康科德11月4日电---美国总统奥巴马与共和党总统候选人罗姆尼周日开始冲刺最後48小时,努力争取几个摇摆州选民的支持.二者目前支持率非常接近,大选结果难以预料.

民调结果显示,奥巴马与罗姆尼在全美的支持率不相上下,不过奥巴马似乎在几个摇摆州略占优势.这些摇摆州将决定周二谁将获得胜选所需的270张选举人票.

罗姆尼在爱荷华州首府德梅因举行的活动中敦促到场的逾4,000人去投票,并说服尚未拿定主意或之前支持奥巴马的人支持他.後来在俄亥俄州停留时,他说:"让我们确保每个人都去投票."

曾为马萨诸塞州州长的罗姆尼重申,作为总统候选人,他能带来变革,并能推动反对党起草代表两党的协议.

"实现真正的变革不是我口头说说就算了的事情.这是我已经做到的事情,"罗姆尼对德梅因的支持者说."这也是我成为美国总统时将要做的事情."

多份调查显示,奥巴马在俄亥俄、威斯康星、爱荷华、内华达几个州一直保持微弱领先优势,若不计其它州可能意外出现的选票,这几个州将给他带来超过270份选票.

"比赛分数咬得很紧.双方极其接近,但我可以这麽说,如果从选票来看,奥巴马的选情看来很乐观,"Ipsos调查员Julia Clark表示.

路透/Ipsos对四大关键州的调查显示,奥巴马和罗姆尼在佛罗里达和科罗拉多州的选情基本呈胶着状态,奥巴马在维吉尼亚州的支持率领先1个百分点,这从统计角度说没有太大意义.而在关键的俄亥俄州,奥巴马支持率为48%,罗姆尼为44%.

"从过去几天的情况来看,俄亥俄州的确看似更倾向於奥巴马这边,"Clark称.

周二投票的结果将对总统和国会所面临的一系列政策问题产生影响,若民主共和两党不能达成协议,年底开始的减支增税举措将导致"财政悬崖".

获胜候选人可能将面临多个棘手的外交挑战,例如,如何应对伊朗的核计划和叙利亚冲突.

周二国会控制权的争夺亦至关重要,目前来看,民主党料将以微弱的优势占据参议院的多数席位,而共和党料会掌控众议院.

"我们持续看到的是...总统奥巴马在许多地方整体上表现不佳,需要做得好些,而罗姆尼在许多地方超水平发挥,做得很好,"罗姆尼的政治顾问Rich Beeson在"Fox News Sunday"节目上表示.

奥巴马竞选顾问David Axelrod称,奥巴马在内华达、爱荷华和关键的摇摆州俄亥俄的优势,将助其在大选之日获胜,即便他不能复制2008年时的大获全胜.

"是的,他们的表现些许优於麦凯恩,我们可能做的没有2008年时好,但我们做得也非常不错,足以赢得此次竞选,"他说.

奥巴马与罗姆尼周日均在俄亥俄州停留,这可能是最重要的摇摆州.

俄亥俄州对於罗姆尼尤其重要,如果他在此失利,则必须在另一个目前民调显示其选情落後的州取得突破.

这种局面促使罗姆尼计划周日稍晚前往倾向於民主党的宾夕法尼亚州.民调显示二者在这个州的支持率非常接近,但奥巴马仍然领先.罗姆尼的顾问表示,宾州之行显示罗姆尼的竞选声势看涨.

但奥巴马阵营则表示,这是罗姆尼阵营的绝望迹象.(完)

--编译 张涛/白云/兰秀娟;审校 郑茵/张荻/徐文焰

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