日航波音787复航后再出状况

日本航空称，周日技师发现旗下一架波音787客机改装后电池组的一个压力传感器存在故障，于是改由一架767客机完成当日从东京飞往北京的航班。日航发布的新闻稿称，这次故障起因于波音在安装新电池系统时，误将胶带盖住了压力传感器，电池内部并无故障。图为日航旗下的波音787客机。路透