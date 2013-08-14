中国大陆千万富豪达105万人 房地产仍为投资首选--胡润报告

路透上海8月14日 - 由胡润研究院与群邑智库周三联合发布的中国财富报告指出，去年底中国大陆千万富豪人数已达105万人，较上年增加3万人，增幅为3%；其中亿万富豪人数达6.45万人，较上年增1,000人，涨幅2%。房地产仍是大部分富豪的投资首选。

在宏观经济减速的大背景下，富豪们增加财富的速度亦在放缓。报告指出，千万富豪和亿万富豪人数增速已连续两年放缓，且均为五年来最小涨幅。目前，全国每1,300人中有一人是千万富豪，每2万人中有一人是亿万富豪。

报告称，中国千万富豪主要可分为四种类型：企业主、职业股民、炒房者和金领。其中职业股民比上年减少5%，金领则增加5%。亿万富豪主要可分为三种：企业主、炒房者和职业股民。

报告指出，房地产在调控压力下仍是富豪投资首选，比例达到64%。但富豪也开始积极寻找新的投资标的.

而在消费方面，旅游仍是富豪们主要消费所在，约占三成。富豪日益追求独特的旅行体验，一些特殊旅游目的地受到欢迎，如非洲和极地。另外，伴随海外教育的风潮，海外置业的趋势已明朗化，美国成为中国富豪海外置产首选目的地。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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