动视暴雪执行长和联席董事长均控制公司超25%投票权

路透旧金山10月21日 - 视频游戏出版商动视暴雪（Activision Blizzard）(ATVI.O)周一称，公司执行长Bobby Kotick和联席董事长Brian Kelly控制了公司超过四分之一有投票权的权益，此前他们已经完成了以82亿美元从法国媒体公司维旺迪(威望迪,Vivendi)(VIV.PA)买回多数公司股票的交易。

动视暴雪在10月11日曾表示，已经与维旺迪达成交易，后者将向其出售手中持有的大多数动视暴雪股票。

动视暴雪在7月时表示，将以58.3亿美元的价格，从维旺迪手中买回4.29亿股。

根据该交易，Kotick和Kelly牵头的投资者集团ASAC II LLP还另外以23.4亿美元，向维旺迪购买1.72亿股动视暴雪股票。该投资者集团的支持者包括富达投资和中国门户网站腾讯(0700.HK)等，他们不拥有任何投票权。

Kotick和Kelly共同掌控着ASAC的投票权，他们在交易中各拿出了5,000万美元。动视暴雪在周一的提交的文件中称，Kotick的投票权比例为25.5%，Kelly为25.1%。(完)

(编译 徐文焰；审校 张荻)

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