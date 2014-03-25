湖北省将在4月2日启动碳排放交易市场

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京3月25日 -中国湖北省碳排放权交易所周二表示，将在4月2日启动本省的碳排放交易市场，此举料将限制当地近140家最大型企业的二氧化碳排放量。
中国规划的七处地区碳排放交易市场中，湖北省这里是第六处。第七个碳排放权交易所将设在中国西南部的重庆市，预定也将在今年启动。
湖北省交易所将为2014年发出约3亿份的碳排放许可，使其成为继广东之后中国最大的碳排放交易市场。900万份许可将通过标售发出，政府手中握有2,100万份作为储备，其余的则面向计划参与者免费发放。
排放量超过许可的企业必须在市场上为超出部分买许可，后者参加政府拍卖来取得更多许可。参加计划的公司中包括武钢600005.SS，这是中国第四大钢铁生产商。（完）
(编译 高琦 审校 杜明霞)
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。