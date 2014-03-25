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气候环境 | 2014年 3月 25日 星期二 16:45 BJT

湖北省将在4月2日启动碳排放交易市场

路透北京3月25日 -中国湖北省碳排放权交易所周二表示，将在4月2日启动本省的碳排放交易市场，此举料将限制当地近140家最大型企业的二氧化碳排放量。

中国规划的七处地区碳排放交易市场中，湖北省这里是第六处。第七个碳排放权交易所将设在中国西南部的重庆市，预定也将在今年启动。

湖北省交易所将为2014年发出约3亿份的碳排放许可，使其成为继广东之后中国最大的碳排放交易市场。900万份许可将通过标售发出，政府手中握有2,100万份作为储备，其余的则面向计划参与者免费发放。

排放量超过许可的企业必须在市场上为超出部分买许可，后者参加政府拍卖来取得更多许可。参加计划的公司中包括武钢600005.SS，这是中国第四大钢铁生产商。（完）

(编译 高琦 审校 杜明霞)

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