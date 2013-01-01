中国数据:12月官方制造业PMI持平于上月仍为50.6,低于预期

路透北京1月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二公布,中国宏观经济先行指标--12月官方制造业采购经理人指数(PMI) 与上月持平仍为50.6,低于路透调查预估中值为51.0.

这是该数据连续第三个月处在荣枯线上方,与上月的50.6一致.

制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50以上,反映经济总体扩张;低于50,反映经济衰退

下表为各月制造业采购经理指数(PMI):

_____________________________2012年_______________________________ 2011年