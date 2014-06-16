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中国汇市 | 2014年 6月 16日 星期一 12:06 BJT

中国金融：5月新增外汇占款387亿元人民币，创九个月新低--路透测算

路透北京6月16日 - 中国人民银行周一公布数据显示，5月全部金融机构新增外汇占款3
87亿元人民币，远低于前月的1,169亿元，并创下去年8月以来最低水平。
    
    根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，5月末金融机构外汇占款余额为295,407.7
8亿元；财政性存款余额为39,705.29亿元，较上月增加3,027亿元。

    上述两项数据表明，5月份市场因此减少的流动性为2,640亿元。
        
    以下为过去一年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为亿元)
    
                  外汇占款      财政性存款
 2014年5月             387           3,027
 4月                 1,169           5,621
 3月                 1,892          -4,824
 2月                 1,282           4,222
 1月                 4,374           1,530
 2013年12月          2,729         -14,603
 11月                3,979            -435
 10月                4,416           6,280
 9月                 1,264          -2,932
 8月                   273           1,399
 7月                  -245           6,545
 6月                  -412          -1,219
 5月                   669           4,633
 4月                 2,944           5,224
 3月                 2,363          -2,652
 2月                 2,954             243
    
    外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动
性，减少则相反。

    财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初
以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同
规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为
存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)
    
    欲了解详情，可点选中国人民银行网站 here

 (发稿 李然; 审校 张喜良)
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