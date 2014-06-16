中国金融：5月新增外汇占款387亿元人民币，创九个月新低--路透测算

路透北京6月16日 - 中国人民银行周一公布数据显示，5月全部金融机构新增外汇占款3 87亿元人民币，远低于前月的1,169亿元，并创下去年8月以来最低水平。 根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，5月末金融机构外汇占款余额为295,407.7 8亿元；财政性存款余额为39,705.29亿元，较上月增加3,027亿元。 上述两项数据表明，5月份市场因此减少的流动性为2,640亿元。 以下为过去一年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为亿元) 外汇占款 财政性存款 2014年5月 387 3,027 4月 1,169 5,621 3月 1,892 -4,824 2月 1,282 4,222 1月 4,374 1,530 2013年12月 2,729 -14,603 11月 3,979 -435 10月 4,416 6,280 9月 1,264 -2,932 8月 273 1,399 7月 -245 6,545 6月 -412 -1,219 5月 669 4,633 4月 2,944 5,224 3月 2,363 -2,652 2月 2,954 243 外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动 性，减少则相反。 财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初 以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同 规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为 存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完) 欲了解详情，可点选中国人民银行网站 here (发稿 李然; 审校 张喜良)