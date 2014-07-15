中国数据：6月社会融资规模1.97万亿，比上年同期多9,370亿

路透上海7月15日 - 中国人民银行周二公布，初步统计，2014年6月社会融资规模为1.97万亿元人民币，比上年同期多9,370亿。

刊登在央行网站的新闻稿称，2014年1-6月社会融资规模为10.57万亿元人民币，比上年同期多4,146万亿元。其中，新增人民币贷款5.74万亿元，同比多增6,590亿元。

从结构看，上半年人民币贷款占同期社会融资规模的54.3%，同比高4.3个百分点。