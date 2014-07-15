中国数据：6月社会融资规模1.97万亿，比上年同期多9,370亿

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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路透上海7月15日 - 中国人民银行周二公布，初步统计，2014年6月社会融资规模为1.97万亿元人民币，比上年同期多9,370亿。
刊登在央行网站的新闻稿称，2014年1-6月社会融资规模为10.57万亿元人民币，比上年同期多4,146万亿元。其中，新增人民币贷款5.74万亿元，同比多增6,590亿元。
从结构看，上半年人民币贷款占同期社会融资规模的54.3%，同比高4.3个百分点。
社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)
欲浏览更多详情,请点选中国央行网站:(www.pbc.gov.cn) (发稿 吴芳；审校 曾祥进)
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