中国金融：7月金融机构外汇占款增378亿元，财政存款增6,804亿元

路透北京8月15日 - 中国人民银行周二稍晚公布数据显示，7月全部金融机构外汇占款 增加378亿元人民币，较上月减少882.8亿元人民币大幅逆转。 根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，7月末金融机构外汇占款余额为294,891.7 6亿元；财政性存款余额为43,477.78亿元，较上月大幅增加6,803.69亿元。 上述两项数据表明，7月份市场因此减少了6,425.69亿元的流动性。 中国央行公布低于预期的7月货币信贷数据后，央行调查统计司司长盛松成称，当月央 行口径外汇占款减少2亿元，较近五年同期平均新增额少1,225亿元。这表明新增外汇占款对 于货币供应的贡献正在大幅下降。 以下为过去一年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为亿元) 外汇占款 财政性存 款 2014年 378 6,804 7月 6月 883 -3,031 5月 375 3,027 4月 1,169 5,615 3月 1,892 -4,824 2月 1,282 4,222 1月 4,374 1,530 2013年1 2,729 -14,603 2月 11月 3,979 -435 10月 4,416 6,280 9月 1,264 -2,932 8月 273 1,399 7月 -245 6,545 6月 -412 -1,219 5月 669 4,633 4月 2,944 5,224 3月 2,363 -2,652 2月 2,954 243 注：央行在每月发布最新余额数据时，还会对历史数据进行一定调整。本表格中历史增 量数据为根据央行最新公布数据计算。 外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动 性，减少则相反。 财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初 以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同 规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为 存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完) 欲了解详情，可点选中国人民银行网站 here (发稿 李然; 审校 黄凯)