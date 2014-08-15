中国金融：7月金融机构外汇占款增378亿元，财政存款增6,804亿元

中国外汇：多角度增强人民币作为储备货币吸引力，巩固人民币国际地位--专家
路透上海4月20日 - 兴业银行首席经济学家鲁政委周四表示，美联储货币政策逐步转向收紧，给新加入SDR（特别提款权）的人民币补充国际流动性不足带来了空间。面对当前的有利国际背景，未来监管层依然需要从增强汇率弹性、深化汇市开放等多个角度入手，不断增强人民币作为储备货币的吸引力，巩固人民币的国际地位。
路透北京8月15日 - 中国人民银行周二稍晚公布数据显示，7月全部金融机构外汇占款 增加378亿元人民币，较上月减少882.8亿元人民币大幅逆转。 根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，7月末金融机构外汇占款余额为294,891.7 6亿元；财政性存款余额为43,477.78亿元，较上月大幅增加6,803.69亿元。 上述两项数据表明，7月份市场因此减少了6,425.69亿元的流动性。 中国央行公布低于预期的7月货币信贷数据后，央行调查统计司司长盛松成称，当月央 行口径外汇占款减少2亿元，较近五年同期平均新增额少1,225亿元。这表明新增外汇占款对 于货币供应的贡献正在大幅下降。 以下为过去一年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为亿元) 外汇占款 财政性存 款 2014年 378 6,804 7月 6月 883 -3,031 5月 375 3,027 4月 1,169 5,615 3月 1,892 -4,824 2月 1,282 4,222 1月 4,374 1,530 2013年1 2,729 -14,603 2月 11月 3,979 -435 10月 4,416 6,280 9月 1,264 -2,932 8月 273 1,399 7月 -245 6,545 6月 -412 -1,219 5月 669 4,633 4月 2,944 5,224 3月 2,363 -2,652 2月 2,954 243 注：央行在每月发布最新余额数据时，还会对历史数据进行一定调整。本表格中历史增 量数据为根据央行最新公布数据计算。 外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动 性，减少则相反。 财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初 以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同 规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为 存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完) 欲了解详情，可点选中国人民银行网站 here (发稿 李然; 审校 黄凯)
路透上海4月20日 - 兴业银行首席经济学家鲁政委周四表示，美联储货币政策逐步转向收紧，给新加入SDR（特别提款权）的人民币补充国际流动性不足带来了空间。面对当前的有利国际背景，未来监管层依然需要从增强汇率弹性、深化汇市开放等多个角度入手，不断增强人民币作为储备货币的吸引力，巩固人民币的国际地位。
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
* 人民币小幅收跌，但中间价升值近200点 * 实需购汇较多，油盘亦有大量购汇 * 仍缺乏推动汇价走出区间波动的力量 * 关注本周法国大选 (新增评论和收盘报价) 路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。 他们并表示，近期美指连续走弱，在某种程度上缓和人民币贬值压力，当前仍缺乏推动汇价走出区间波动的力量，市场预期的分化也愈发明显。目前市场亦会关注本周法国大选，虽然出现明显超预期的可能性并不大。 “下午突然购汇特别强，发生了踩踏，可能随后央行紧急干预了一下。”一中资行交易员称。 另位中资行交易员亦表示，下午有油盘大量购汇，是今日客盘购汇增加的一个重要原因。 全球汇市方面，欧元周三触及三周高位，因美国收益率下降和对美国总统特朗普财政刺激承诺的疑虑导致美元走软。英国可能举行提前大选，促使英镑维持在六个月高点附近。