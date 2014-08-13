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货币新闻 | 2014年 8月 13日 星期三 13:35 BJT

中国房地产：1-7月房地产开发投资同比增13.7%，新开工面积降12.8%

路透北京8月13日 - 中国国家统计局周三公布，中国1-7月房地产开发投资同比增长13.7%，低于1-6月的增速14.1%。

统计局并公布，1-7月房屋新开工面积同比下降12.8%；商品房销售面积同比下降7.6%，销售额下降8.2%。

此前数据显示，今年1-6月房屋新开工面积同比下降16.4%；同期，商品房销售面积同比下滑6%，销售额同比降6.7%。(完)

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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