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货币新闻 | 2014年 8月 13日 星期三 13:41 BJT

中国数据：7月工业增加值同比增长9%，1-7月投资增长17%--国家统计局

路透北京8月13日 - 中国国家统计局周三公布，7月规模以上工业增加值同比增长9%，
社会消费品零售总额增长 12.2%，1-7月固定资产投资同比增长17%。
    
    路透调查预估中值分别为增长9%、12.4%和17.4%。
    
    统计局数据并显示，7月工业环比增长0.68%，零售销售环比增长0.86%，7月份固定资产
投资（不含农户）环比增长1.27%。
    
    以下为7月工业、消费和投资数据详情(同比%):    
                              7月实际   预估中   预估区间     上月   上年同
                                 值     值                           期
 工业增加值                     9.0       9.0     8.6 ~ 9.5    9.2     9.7
 固定资产投资(不含农户)(1-7     17.0     17.4    17.1 ~ 17.5  17.3    20.1
 月)                                                                 
 社会消费品零售总额             12.2     12.4    12.1 ~ 12.6  12.4    13.2
 注：上月投资数据为1-6月累计值，工业和零售销售均为6月数据。
 
    国家统计局上周六公布，中国7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%，较上月持稳；
工业生产者出厂价格指数(PPI)同比降幅缩窄至0.9%，均符合路透调查预估中值。 
(完)
    
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 (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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