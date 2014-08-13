中国数据：7月工业增加值同比增长9%，1-7月投资增长17%--国家统计局

韩国个股：起亚汽车将投资约11亿美元在印度建设其首座工厂
路透首尔4月27日 - 韩国汽车制造企业起亚汽车表示，计划周四签署一项协议，将投资约11亿美元在印度建设其首座工厂，以在中国销售放缓之际，该企业能够涉足印度这一快速成长的市场。
路透北京8月13日 - 中国国家统计局周三公布，7月规模以上工业增加值同比增长9%， 社会消费品零售总额增长 12.2%，1-7月固定资产投资同比增长17%。 路透调查预估中值分别为增长9%、12.4%和17.4%。 统计局数据并显示，7月工业环比增长0.68%，零售销售环比增长0.86%，7月份固定资产 投资（不含农户）环比增长1.27%。 以下为7月工业、消费和投资数据详情(同比%): 7月实际 预估中 预估区间 上月 上年同 值 值 期 工业增加值 9.0 9.0 8.6 ~ 9.5 9.2 9.7 固定资产投资(不含农户)(1-7 17.0 17.4 17.1 ~ 17.5 17.3 20.1 月) 社会消费品零售总额 12.2 12.4 12.1 ~ 12.6 12.4 13.2 注：上月投资数据为1-6月累计值，工业和零售销售均为6月数据。 国家统计局上周六公布，中国7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%，较上月持稳； 工业生产者出厂价格指数(PPI)同比降幅缩窄至0.9%，均符合路透调查预估中值。 (完) 欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透首尔4月27日 - 韩国汽车制造企业起亚汽车表示，计划周四签署一项协议，将投资约11亿美元在印度建设其首座工厂，以在中国销售放缓之际，该企业能够涉足印度这一快速成长的市场。
路透首尔4月27日 - 韩国股市周四早盘下跌，跟随全球股市自近期高位回落之势，但科技巨头三星电子 股价因获利前景改善而跳涨逾2%，缓解了大盘跌势。 亚洲股市周四自近期高位小跌，此前市场期待已久的美国税改计划未能激励投资者。 三星电子预计当前季度的获利将进一步向好，稍早时该公司公布第一季获利创下2013年以来最佳，受惠于记忆体芯片市场火爆。 0234GMT，韩股综合股价指数(KOSPI) 跌0.2%至2,202.60点，因投资者在股市近来上涨后进行获利了结。该指数周三触及近六年高点，因投资者人气好转，且地缘政治担忧缓解。 “外国投资者对三星电子的需求今日高涨，但他们也在卖出其他类股，以对指标股指进行获利了结，该指数在较短时间内大幅上涨，”KB证券的股市分析师Bae Sung-young说。 三星SDS 和三星物产 均下跌逾6%，因三星电子称，已决定不采取控股公司结构，拒绝了美国维权对冲基金Elliot
资金用于2012年10月签订的50亿台币五年期循环贷款再融资，以及运营资本用途。该贷款案牵头行和簿记行是第一银行，最高综合收益为136.2个基点，利率为90天或180天二级市场商业票据利率加码135个基点。(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)