版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 13日 星期三 13:40 BJT

中国数据：7月发电量同比增长3.3%，原油加工量同比增长2.0%--国家统计局

路透北京8月13日 - 中国国家统计局周三公布，中国7月发电量5,048亿千瓦时，同比增长3.3%；7月原油加工量4,108万吨，同比增长2.0%。

国家统计局并公布，中国7月粗钢产量为6,832万吨，同比增长1.5%。

国家统计局此前数据显示，6月发电量4,581亿千瓦时，同比增长5.7%；原油加工量4,183万吨，同比增长5.8%；6月粗钢产量6,929万吨，同比增长4.5%。（完）

(欲了解详情，请点选中国国家统计局网站 www.stats.gov.cn) (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐