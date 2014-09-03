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货币新闻 | 2014年 9月 3日 星期三 09:03 BJT

中国数据：8月官方非制造业PMI升至54.4，略高上月--国家统计局

路透北京9月3日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，8月官方非制造业商务活动指数升至54.4，上月为54.2。

此前公布的中国8月官方采购经理人指数(PMI)降至51.1，为连升五个月后首次出现回调，且低于路透调查预估中值51.2；汇丰(HSBC)8月中国制造业PMI终值则为50.2，略低于初值50.3，且创三个月低点。

以下为过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

14年/8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 13年/12月 11月 10月 9月 8月

非制造业PMI 54.4 54.2 55 55.5 54.8 54.5 55 53.4 54.6 56.0 56.3 55.4 53.9

中国非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。(完) (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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