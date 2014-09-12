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货币新闻 | 2014年 9月 12日 星期五 10:16 BJT

中国数据：8月社会融资规模为9,574亿元，环比多6,837亿--央行

路透上海9月12日 - 中国人民银行周五公布，初步统计的8月社会融资规模为9,574亿元人民币，环比多6,837亿元，比去年同期少6,267亿元。

刊登在央行网站的新闻稿称，1-8月社会融资规模为11.77万亿元，比上年同期少7,843亿元。

8月新增人民币贷款为7,025亿元，路透调查中值为7,000亿元。

社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)

欲浏览更多详情,请点选中国央行网站:(www.pbc.gov.cn) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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