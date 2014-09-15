中国金融：8月金融机构外汇占款减少311亿元，财政存款增992亿--央行

路透北京9月15日 - 中国人民银行周一公布数据显示，8月全部金融机构外汇占款减少311亿元人民币，再度逆转为负增长。

根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，8月末金融机构外汇占款余额为294,580.30亿元；财政性存款余额为44,470.12亿元，较上月增加992亿元。

上述两项数据表明，8月份市场因此减少了1,303亿元的流动性。

中国央行上周五公布数据显示，8月新增人民币贷款7,025亿元，此前路透调查中值为7,000亿元；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长12.8%，为年内次低，亦低于13.4%的路透调查中值。

以下为过去一年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为亿元)

外汇占款 财政性存款 2014年 -311 992 8月 7月 378 6,804 6月 -883 -3,031 5月 375 3,027 4月 1,169 5,615 3月 1,892 -4,824 2月 1,282 4,222 1月 4,374 1,530 2013年1 2,729 -14,603 2月 11月 3,979 -435 10月 4,416 6,280 9月 1,264 -2,932 8月 273 1,399 7月 -245 6,545 6月 -412 -1,219 5月 669 4,633 4月 2,944 5,224 3月 2,363 -2,652 2月 2,954 243

注：央行在每月发布最新余额数据时，还会对历史数据进行一定调整。本表格中历史增量数据为根据央行最新公布数据计算。

外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。

财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)

欲了解详情，可点选中国人民银行网站（www.pbc.gov.cn） (发稿 谢衡; 审校 张喜良)