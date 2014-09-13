中国房地产：1-8月房地产开发投资同比增13.2%，新开工面积降10.5%

加拿大股市：下滑，因能源股走软及地缘政治不确定性拖累
10大类股中有七种收低，占指数权重近22%的能源股下挫0.9%，占指数权重逾三分之一的金融股跌0.5%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京9月13日 - 中国国家统计局周六公布，中国1-8月房地产开发投资同比增长13.2%，略低于1-7月的增速13.7%。
统计局并公布，1-8月房屋新开工面积同比下降10.5%；商品房销售面积同比下降8.3%，销售额下降8.9%。
此前数据显示，1-7月房屋新开工面积同比下降12.8%；商品房销售面积同比下降7.6%，销售额下降8.2%。(完)
欲了解更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/） (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
10大类股中有七种收低，占指数权重近22%的能源股下挫0.9%，占指数权重逾三分之一的金融股跌0.5%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月18日 - 美国股市标普500指数周二收盘下跌，为五个交易日内的第四日下跌，受压于高盛和强生发布季报后下挫，地缘政治紧张局势也令投资者愈发谨慎。
路透4月18日 - 国际商业机器(IBM)公司周二公布第一季业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务的需求疲弱。