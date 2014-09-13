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货币新闻 | 2014年 9月 13日 星期六 13:36 BJT

中国房地产：1-8月房地产开发投资同比增13.2%，新开工面积降10.5%

路透北京9月13日 - 中国国家统计局周六公布，中国1-8月房地产开发投资同比增长13.2%，略低于1-7月的增速13.7%。

统计局并公布，1-8月房屋新开工面积同比下降10.5%；商品房销售面积同比下降8.3%，销售额下降8.9%。

此前数据显示，1-7月房屋新开工面积同比下降12.8%；商品房销售面积同比下降7.6%，销售额下降8.2%。(完)

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/） (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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