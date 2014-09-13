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货币新闻 | 2014年 9月 13日 星期六 13:51 BJT

中国数据：8月发电量同比下降2.2%，原油加工量同比增长4.4%--国家统计局

路透北京9月13日 - 中国国家统计局周六公布，中国8月发电量4,959亿千瓦时，同比下降2.2%；8月原油加工量4,139万吨，同比增长4.4%。

国家统计局并公布，中国8月粗钢产量为6,891万吨，同比增长1.0%。

国家统计局此前数据显示，中国7月发电量5,048亿千瓦时，同比增长3.3%；7月原油加工量4,108万吨，同比增长2.0%；7月粗钢产量为6,832万吨，同比增长1.5%。（完）

(欲了解详情，请点选中国国家统计局网站 www.stats.gov.cn) (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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