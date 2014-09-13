中国数据：8月发电量同比下降2.2%，原油加工量同比增长4.4%--国家统计局

加拿大股市：下滑，因能源股走软及地缘政治不确定性拖累
10大类股中有七种收低，占指数权重近22%的能源股下挫0.9%，占指数权重逾三分之一的金融股跌0.5%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京9月13日 - 中国国家统计局周六公布，中国8月发电量4,959亿千瓦时，同比下降2.2%；8月原油加工量4,139万吨，同比增长4.4%。
国家统计局并公布，中国8月粗钢产量为6,891万吨，同比增长1.0%。
国家统计局此前数据显示，中国7月发电量5,048亿千瓦时，同比增长3.3%；7月原油加工量4,108万吨，同比增长2.0%；7月粗钢产量为6,832万吨，同比增长1.5%。（完）
(欲了解详情，请点选中国国家统计局网站 www.stats.gov.cn) (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
10大类股中有七种收低，占指数权重近22%的能源股下挫0.9%，占指数权重逾三分之一的金融股跌0.5%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月18日 - 美国股市标普500指数周二收盘下跌，为五个交易日内的第四日下跌，受压于高盛和强生发布季报后下挫，地缘政治紧张局势也令投资者愈发谨慎。
路透4月18日 - 国际商业机器(IBM)公司周二公布第一季业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务的需求疲弱。