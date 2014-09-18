中国房地产：8月70个大中城市新建住宅售价同比升0.5%，环比续跌1.1%

欧元债市：欧元区公债收益率上涨，关注特朗普税改和欧洲央行政策动向
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
路透北京9月18日 - 路透根据中国国家统计局周四公布数据测算，8月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升0.5%，连升20个月但升幅连续第八个月收窄。
从环比看，8月新建住宅销售价格较上月下跌1.1%，为连续第四个月环比下跌。
重点城市看，北京与上海8月新建住宅销售价格指数分别同比上升2.1%和1.5%。
以下为路透测算的房价同比及环比变动情况： （重点城市表格见 ）
2014年 同比(%) 环比(%)
8月 0.5 -1.1
7月 2.5 -0.9
6月 4.2 -0.5
5月 5.6 -0.2
4月 6.7 0.1
3月 7.7 0.2
2月 8.7 0.3
1月 9.6 0.4
2013年
12月 9.9 0.4
11月 9.9 0.5
10月 9.6 0.6
9月 9.1 0.7
8月 8.3 0.8
7月 7.5 0.7
6月 6.8 0.8
5月 6 0.9
4月 4.9 1
3月 3.6 1.2
2月 2.1 1.1
1月 0.8 0.7
该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完） (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
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