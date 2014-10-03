中国数据：9月官方非制造业PMI跌至54.0的八个月低点--国家统计局

中港个股：兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透上海10月3日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，9月官方非制造业商务活动指数略跌至54.0的八个月低点；上月为54.4。 此前公布的中国9月官方采购经理人指数(PMI)与上月持平，为51.1% ；汇丰(HSBC)9月中国制造业PMI终值则为50.2，亦与上月终值持平。 以下为过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
14年/9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 13年/12月 11月 10月 9月
非制造业PMI 54.0 54.4 54.2 55 55.5 54.8 54.5 55 53.4 54.6 56.0 56.3 55.4 中国非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。(完) (记者 林琦; 审校 杨淑祯)
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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