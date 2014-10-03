中国数据：9月官方非制造业PMI跌至54.0的八个月低点--国家统计局

路透上海10月3日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，9月官方非制造业商务活动指数略跌至54.0的八个月低点；上月为54.4。 此前公布的中国9月官方采购经理人指数(PMI)与上月持平，为51.1% ；汇丰(HSBC)9月中国制造业PMI终值则为50.2，亦与上月终值持平。 以下为过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):