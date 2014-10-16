中国数据：9月社会融资规模1.05万亿，比上年同期少3,598亿元--央行

路透上海10月16日 - 中国人民银行周四公布，初步统计，2014年9月社会融资规模为1.05万亿元人民币，比去年同期少3,598亿元，但比上月多945亿元。

刊登在央行网站的新闻稿称，1-9月社会融资规模为12.84万亿元，比上年同期少1.12万亿元。其中，新增人民币贷款7.68万亿元，同比多增4,045亿元。

从结构看，前三个季度人民币贷款占同期社会融资规模的59.8%，同比高7.7个百分点。

社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)

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