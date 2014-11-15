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货币新闻 | 2014年 11月 15日 星期六 19:41 BJT

中国金融：10月金融机构外汇占款增加661亿元--央行

路透北京11月15日 - 中国人民银行最新公布数据显示，10月全部金融机构外汇占款增
加661亿元人民币，连续第二个月增长。
    
     根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，10月末金融机构外汇占款余额为295,252
.45亿元；财政性存款余额为48,141.71亿元，较上月大幅增加6,836.79亿元。            
  

    上述两项数据表明，10月份市场因此减少了6,175.79亿元的流动性。
    
    央行周五公布数据显示，中国人民银行周五公布数据显示，10月新增人民币贷款5,483
亿元，低于此前路透6,500亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长12.6%，亦
低于路透调查中值12.9%。
 
        
    以下为过去一年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为亿元)
    
          外汇占款   财政性存款
 2014年        661     6,836.79
 10月               
 9月          11.4     -3,165.2
 8月          -311          992
 7月           378        6,804
 6月          -883       -3,031
 5月           375        3,027
 4月         1,169        5,615
 3月         1,892       -4,824
 2月         1,282        4,222
 1月         4,374        1,530
 2013年1     2,729      -14,603
 2月                
 11月        3,979         -435
 10月        4,416        6,280
 9月         1,264       -2,932
 8月           273        1,399
 7月          -245        6,545
 6月          -412       -1,219
 5月           669        4,633
 4月         2,944        5,224
 3月         2,363       -2,652
 2月         2,954          243
                               
    
    注：央行在每月发布最新余额数据时，还会对历史数据进行一定调整。本表格中历史增
量数据为根据央行最新公布数据计算。
    
    外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动
性，减少则相反。

    财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初
以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同
规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为
存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)
    
    欲了解详情，可点选中国人民银行网站（www.pbc.gov.cn）

 (发稿 曾祥进; 审校 黄凯)
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