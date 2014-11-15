中国金融：10月金融机构外汇占款增加661亿元--央行

路透北京11月15日 - 中国人民银行最新公布数据显示，10月全部金融机构外汇占款增 加661亿元人民币，连续第二个月增长。 根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，10月末金融机构外汇占款余额为295,252 .45亿元；财政性存款余额为48,141.71亿元，较上月大幅增加6,836.79亿元。 上述两项数据表明，10月份市场因此减少了6,175.79亿元的流动性。 央行周五公布数据显示，中国人民银行周五公布数据显示，10月新增人民币贷款5,483 亿元，低于此前路透6,500亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长12.6%，亦 低于路透调查中值12.9%。 以下为过去一年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为亿元) 外汇占款 财政性存款 2014年 661 6,836.79 10月 9月 11.4 -3,165.2 8月 -311 992 7月 378 6,804 6月 -883 -3,031 5月 375 3,027 4月 1,169 5,615 3月 1,892 -4,824 2月 1,282 4,222 1月 4,374 1,530 2013年1 2,729 -14,603 2月 11月 3,979 -435 10月 4,416 6,280 9月 1,264 -2,932 8月 273 1,399 7月 -245 6,545 6月 -412 -1,219 5月 669 4,633 4月 2,944 5,224 3月 2,363 -2,652 2月 2,954 243 注：央行在每月发布最新余额数据时，还会对历史数据进行一定调整。本表格中历史增 量数据为根据央行最新公布数据计算。 外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动 性，减少则相反。 财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初 以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同 规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为 存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完) 欲了解详情，可点选中国人民银行网站（www.pbc.gov.cn） (发稿 曾祥进; 审校 黄凯)