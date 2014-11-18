中国房地产：10月70个大中城市新建住宅售价同比降2.6%，跌幅扩大

路透北京11月18日 - 路透根据中国国家统计局周二公布数据测算，10月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降2.6%，连续第二个月同比下跌且跌幅扩大。

统计局数据并显示，中国70个大中城市10月新建商品住宅价格同比下降的城市有67个，比9月份增加了9个。

从环比看，10月新建住宅销售价格较上月下跌0.8%，为连续第六个月环比下跌，但跌幅进一步收窄。

重点城市看，北京与上海10月新建住宅销售价格指数分别同比下降1.3%和下降2.0%。

以下为路透测算的房价同比及环比变动情况： （重点城市表格见 ）

2014年 同比(%) 环比(%)

10月 -2.6 -0.8

9月 -1.3 -1.0

8月 0.5 -1.1

7月 2.5 -0.9

6月 4.2 -0.5

5月 5.6 -0.2

4月 6.7 0.1

3月 7.7 0.2

2月 8.7 0.3

1月 9.6 0.4

2013年

12月 9.9 0.4

11月 9.9 0.5

10月 9.6 0.6

9月 9.1 0.7

8月 8.3 0.8

7月 7.5 0.7

6月 6.8 0.8

5月 6 0.9

4月 4.9 1

3月 3.6 1.2

2月 2.1 1.1

1月 0.8 0.7