中国房地产：10月70个大中城市新建住宅售价同比降2.6%，跌幅扩大

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透北京11月18日 - 路透根据中国国家统计局周二公布数据测算，10月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降2.6%，连续第二个月同比下跌且跌幅扩大。
统计局数据并显示，中国70个大中城市10月新建商品住宅价格同比下降的城市有67个，比9月份增加了9个。
从环比看，10月新建住宅销售价格较上月下跌0.8%，为连续第六个月环比下跌，但跌幅进一步收窄。
重点城市看，北京与上海10月新建住宅销售价格指数分别同比下降1.3%和下降2.0%。
以下为路透测算的房价同比及环比变动情况： （重点城市表格见 ）
2014年 同比(%) 环比(%)
10月 -2.6 -0.8
9月 -1.3 -1.0
8月 0.5 -1.1
7月 2.5 -0.9
6月 4.2 -0.5
5月 5.6 -0.2
4月 6.7 0.1
3月 7.7 0.2
2月 8.7 0.3
1月 9.6 0.4
2013年
12月 9.9 0.4
11月 9.9 0.5
10月 9.6 0.6
9月 9.1 0.7
8月 8.3 0.8
7月 7.5 0.7
6月 6.8 0.8
5月 6 0.9
4月 4.9 1
3月 3.6 1.2
2月 2.1 1.1
1月 0.8 0.7
该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。