中国数据：11月官方非制造业商务活动指数微幅升至53.9--国家统计局

路透北京12月3日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，11月官方非制造业商务活动指数小幅升至53.9，上月为53.8。

过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

14年/11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 13年/12月 11月

非制造业PMI 53.9 53.8 54.0 54.4 54.2 55 55.5 54.8 54.5 55 53.4 54.6 56.0

此前公布数据显示，受产出和新出口订单指数下滑影响，中国11月官方和汇丰制造业PMI分别创八个月和半年新低，尤其中小企业经营持续恶化，表明制造业扩张动能进一步放缓。