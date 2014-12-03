中国数据：11月官方非制造业商务活动指数微幅升至53.9--国家统计局

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透北京12月3日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，11月官方非制造业商务活动指数小幅升至53.9，上月为53.8。
过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
14年/11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 13年/12月 11月
非制造业PMI 53.9 53.8 54.0 54.4 54.2 55 55.5 54.8 54.5 55 53.4 54.6 56.0
此前公布数据显示，受产出和新出口订单指数下滑影响，中国11月官方和汇丰制造业PMI分别创八个月和半年新低，尤其中小企业经营持续恶化，表明制造业扩张动能进一步放缓。
非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。(完) (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。