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中国汇市 | 2014年 12月 15日 星期一 15:37 BJT

中国金融：11月金融机构外汇占款增加22亿元人民币--央行

路透北京12月15日 - 中国央行周一公布数据显示，11月全部金融机
构外汇占款增加22亿元人民币，连续第三个月增长。
    
    根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，11月末金融机构外汇占
款余额为295,274.11亿元；财政性存款余额为48,370.92亿元，较上月增
加229.21亿元。              

    上述两项数据表明，11月份市场因此减少了207.55亿元的流动性。
    
    中国人民银行上周五公布数据显示，11月新增人民币贷款8,527亿元
，高于此前路透6,500亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比
增长12.3%，低于路透调查中值12.5%。
 
        
    以下为过去一年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为
亿元)
    
         外汇   财政性
         占款     存款
 2014   22     229.21
 年11          
 月            
                  6,83
 10月   661    6.79
 9月        1     -3,1
        1.4    65.2
 8月     -311      992
 7月      378    6,804
 6月        -     -3,0
          883       31
 5月      375    3,027
 4月    1,169    5,615
 3月    1,892   -4,824
 2月    1,282    4,222
 1月    4,374    1,530
 2013   2,729  -14,603
 年12          
 月            
 11月   3,979     -435
 10月   4,416    6,280
 9月    1,264   -2,932
 8月      273    1,399
 7月     -245    6,545
 6月     -412   -1,219
 5月      669    4,633
 4月    2,944    5,224
 3月    2,363   -2,652
 2月    2,954      243
                      
    
    注：央行在每月发布最新余额数据时，还会对历史数据进行一定调整
。本表格中历史增量数据为根据央行最新公布数据计算。
    
    外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，
则意味着注入流动性，减少则相反。

    财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据
显示，一般在年初以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款
会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财
政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支
出，这将增加商业银行的流动性。(完)
    
    欲了解详情，可点选中国人民银行网站（www.pbc.gov.cn）

 (发稿 李贺; 审校 曾祥进)
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