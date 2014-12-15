中国金融：11月金融机构外汇占款增加22亿元人民币--央行

路透北京12月15日 - 中国央行周一公布数据显示，11月全部金融机 构外汇占款增加22亿元人民币，连续第三个月增长。 根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，11月末金融机构外汇占 款余额为295,274.11亿元；财政性存款余额为48,370.92亿元，较上月增 加229.21亿元。 上述两项数据表明，11月份市场因此减少了207.55亿元的流动性。 中国人民银行上周五公布数据显示，11月新增人民币贷款8,527亿元 ，高于此前路透6,500亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比 增长12.3%，低于路透调查中值12.5%。 以下为过去一年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为 亿元) 外汇 财政性 占款 存款 2014 22 229.21 年11 月 6,83 10月 661 6.79 9月 1 -3,1 1.4 65.2 8月 -311 992 7月 378 6,804 6月 - -3,0 883 31 5月 375 3,027 4月 1,169 5,615 3月 1,892 -4,824 2月 1,282 4,222 1月 4,374 1,530 2013 2,729 -14,603 年12 月 11月 3,979 -435 10月 4,416 6,280 9月 1,264 -2,932 8月 273 1,399 7月 -245 6,545 6月 -412 -1,219 5月 669 4,633 4月 2,944 5,224 3月 2,363 -2,652 2月 2,954 243 注：央行在每月发布最新余额数据时，还会对历史数据进行一定调整 。本表格中历史增量数据为根据央行最新公布数据计算。 外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加， 则意味着注入流动性，减少则相反。 财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据 显示，一般在年初以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款 会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财 政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支 出，这将增加商业银行的流动性。(完) 欲了解详情，可点选中国人民银行网站（www.pbc.gov.cn） (发稿 李贺; 审校 曾祥进)