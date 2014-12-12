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货币新闻 | 2014年 12月 12日 星期五 13:36 BJT

中国房地产：1-11月房地产开发投资同比增11.9%，新开工面积降9.0%

路透北京12月12日 - 中国国家统计局周五公布，中国1-11月房地产开发投资同比增长11.9%，低于1-10月12.4%的增速。

统计局并公布，1-11月房屋新开工面积同比下降9.0%；商品房销售面积同比下降8.2%，销售额下降7.8%。

此前数据显示，今年1-10月房屋新开工面积同比下降5.5%；同期，商品房销售面积同比下降7.8%，销售额下降7.9%。(完)

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/） (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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