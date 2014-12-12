中国房地产：1-11月房地产开发投资同比增11.9%，新开工面积降9.0%

国际油市：中国数据不佳打压油价小跌，但OPEC延长减产传言给予支撑
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。
路透北京12月12日 - 中国国家统计局周五公布，中国1-11月房地产开发投资同比增长11.9%，低于1-10月12.4%的增速。
统计局并公布，1-11月房屋新开工面积同比下降9.0%；商品房销售面积同比下降8.2%，销售额下降7.8%。
此前数据显示，今年1-10月房屋新开工面积同比下降5.5%；同期，商品房销售面积同比下降7.8%，销售额下降7.9%。(完)
欲了解更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/） (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。
路透纽约5月1日 - 知情人士称，黑石集团旗下的私募股权投资公司GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，同时也能给予J. Crew更多时间以避免破产。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%