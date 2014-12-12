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货币新闻 | 2014年 12月 12日 星期五 13:44 BJT

中国数据：11月发电量同比增0.6%，粗钢产量下降0.2%--国家统计局

路透北京12月12日 - 中国国家统计局周五公布，11月发电量4,487亿千瓦时，同比增长0.6%。

统计局同时公布，11月原油加工量4,225万吨，同比增长5.5%；粗钢产量为6,330万吨，同比下降0.2%。

统计局此前数据显示，10月发电量4,446亿千瓦时，同比增长1.9%；原油加工量4,351万吨，同比增长6.3%；粗钢产量6,752万吨，同比下降0.3%。（完） (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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