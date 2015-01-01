中国数据：12月官方非制造业商务活动指数升至54.1--国家统计局

《全球汇市》风险意愿减弱令美元兑欧元下跌，兑日圆从高位回落
路透纽约5月2日 - 美元兑日圆周二从六周高位回软，兑欧元下滑，此前公布的美国4月汽车销售数据疲弱，令对美国联邦储备理事会(美联储/FED)对今年余下时间升息最终采取较预期更鸽派的观点的忧虑加重。
路透北京1月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，2014年12月官方非制造业商务活动指数升至54.1，上月为53.9。
过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
14年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 13年/12月
非制造业PMI 54.1 53.9 53.8 54.0 54.4 54.2 55 55.5 54.8 54.5 55 53.4 54.6
非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。(完) (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透纽约5月2日 - 美元兑日圆周二从六周高位回软，兑欧元下滑，此前公布的美国4月汽车销售数据疲弱，令对美国联邦储备理事会(美联储/FED)对今年余下时间升息最终采取较预期更鸽派的观点的忧虑加重。
路透芝加哥5月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦合约 周 二收低2美分，报每蒲式耳4.54美元，分析师称因遭遇获利了结。 对堪萨斯州硬红冬麦产区周末遭遇雪暴后可能对作物造成严重伤害的 担忧继续支撑市场。 今日CBOT小麦期货预估成交量为204,373口。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透芝加哥5月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收跌1-1 /2美分，报每蒲式耳9.68-3/4美元，分析师称，因获利回补和技术性回落 。 交易员等待看到，部分周末被大雨淹没的玉米种植面积是否会被大豆 取代。 7月大豆期货 在40日移动均线切入位遇到阻力，在隔夜交易中升 穿位于20日波林格区间高端的技术阻力位。该合约自3月6日以来未在40日 移动均线切入位之上交易。 7月豆粕合约 收跌3.60美元，报每短吨315.00美元；CBOT-7月 豆油合约 收高0.46美分，报每磅32.62美分。 今日CBOT大豆预估成交量为144,862口，豆粕为77,561口，豆油为95, 800口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)