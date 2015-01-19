中国金融：去年12月金融机构外汇占款减少1,184亿元人民币--央行

中国汇市：人民币早盘放量微升，波动愈发收窄部分机构参与倒量
路透上海5月5日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价放量微升。交易员称，早盘客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性；市场波动愈发收窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显，近期美元指数波动多由中间价和人民币汇率指数共同消化，短期汇价料仍延续横盘。
路透北京1月19日 - 中国央行周一公布数据显示，去年12月全部金融机构外汇占款减少1,184亿元人民币，为去年8月以来再度出现负增长。
根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，12月末金融机构外汇占款余额为294,090.46亿元；财政性存款余额为35,664.48亿元，较上月减少12,706.4亿元。
上述两项数据表明，12月份市场因此增加了11,522.4亿元的流动性。
中国人民银行此前公布数据称，12月末广义货币供应量(M2) 同比增长12.2%，低于12.5%的路透调查中值，亦低于央行去年全年约13%的增长目标；人民币贷款余额同比增13.6%，路透调查中值为13.8%。
2014年12月新增人民币贷款6,973亿元，低于路透调查中值的8,527亿元；全年新增信贷9.78万亿元，2013年全年则新增贷款8.89万亿元。12月末外汇储备余额为3.84万亿美元，路透调查中值为3.90万亿美元。
以下为过去两年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为亿元)
外汇占款 财政性存款 2014年12月 -1,184 -12,706.4 11月 22 229.21 10月 661 6,836.79 9月 11.4 -3,165.2 8月 -311 992 7月 378 6,804 6月 -883 -3,031 5月 375 3,027 4月 1,169 5,615 3月 1,892 -4,824 2月 1,282 4,222 1月 4,374 1,530 2013年12月 2,729 -14,603 11月 3,979 -435 10月 4,416 6,280 9月 1,264 -2,932 8月 273 1,399 7月 -245 6,545 6月 -412 -1,219 5月 669 4,633 4月 2,944 5,224 3月 2,363 -2,652 2月 2,954 243
（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透上海5月5日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价放量微升。交易员称，早盘客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性；市场波动愈发收窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显，近期美元指数波动多由中间价和人民币汇率指数共同消化，短期汇价料仍延续横盘。
路透上海5月5日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微升0.09%至93；SDR篮子指数跌至94.04，创有该数据以来新低，BIS篮子 指数微升至93.87。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.93%，SDR篮子指数跌1.53%，BIS指数跌2.46% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点数 人民币 6.8884 73 欧元 7.5655 -535 日圆 6.1215 -7 港元 0.8851 11.4 英镑
路透上海5月5日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8910元附近，较上日升值约47点。