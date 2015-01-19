中国金融：去年12月金融机构外汇占款减少1,184亿元人民币--央行

路透北京1月19日 - 中国央行周一公布数据显示，去年12月全部金融机构外汇占款减少1,184亿元人民币，为去年8月以来再度出现负增长。

根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，12月末金融机构外汇占款余额为294,090.46亿元；财政性存款余额为35,664.48亿元，较上月减少12,706.4亿元。

上述两项数据表明，12月份市场因此增加了11,522.4亿元的流动性。

中国人民银行此前公布数据称，12月末广义货币供应量(M2) 同比增长12.2%，低于12.5%的路透调查中值，亦低于央行去年全年约13%的增长目标；人民币贷款余额同比增13.6%，路透调查中值为13.8%。

2014年12月新增人民币贷款6,973亿元，低于路透调查中值的8,527亿元；全年新增信贷9.78万亿元，2013年全年则新增贷款8.89万亿元。12月末外汇储备余额为3.84万亿美元，路透调查中值为3.90万亿美元。

以下为过去两年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为亿元)

外汇占款 财政性存款 2014年12月 -1,184 -12,706.4 11月 22 229.21 10月 661 6,836.79 9月 11.4 -3,165.2 8月 -311 992 7月 378 6,804 6月 -883 -3,031 5月 375 3,027 4月 1,169 5,615 3月 1,892 -4,824 2月 1,282 4,222 1月 4,374 1,530 2013年12月 2,729 -14,603 11月 3,979 -435 10月 4,416 6,280 9月 1,264 -2,932 8月 273 1,399 7月 -245 6,545 6月 -412 -1,219 5月 669 4,633 4月 2,944 5,224 3月 2,363 -2,652 2月 2,954 243