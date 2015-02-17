中国金融：1月金融机构外汇占款减少1,083亿元人民币--央行

路透北京2月17日 - 中国央行周二公布数据显示，今年1月全部金融机构外汇占款减少1 ,083亿元人民币，已经连续第二个月出现负增长。 根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，1月末金融机构外汇占款余额为293,007.8 5亿元，较上月减少1,083亿元。 财政性存款余额为42,296.62亿元，较上月增加6,632.14亿元。 上述两项数据表明，1月份市场因此减少了7,715.14亿元的流动性。 以下为过去两年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为亿元) 外汇占款 财政性存款 2015年1月 -1,083 6,632.14 2014年12月 -1,184 -12,706.4 11月 22 229.21 10月 661 6,836.79 9月 11.4 -3,165.2 8月 -311 992 7月 378 6,804 6月 -883 -3,031 5月 375 3,027 4月 1,169 5,615 3月 1,892 -4,824 2月 1,282 4,222 1月 4,374 1,530 2013年12月 2,729 -14,603 11月 3,979 -435 10月 4,416 6,280 9月 1,264 -2,932 8月 273 1,399 7月 -245 6,545 6月 -412 -1,219 5月 669 4,633 4月 2,944 5,224 3月 2,363 -2,652 2月 2,954 243 （完） (发稿 张晓翀；审校 林高丽)