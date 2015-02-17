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中国汇市 | 2015年 2月 17日 星期二 11:25 BJT

中国金融：1月金融机构外汇占款减少1,083亿元人民币--央行

路透北京2月17日 - 中国央行周二公布数据显示，今年1月全部金融机构外汇占款减少1
,083亿元人民币，已经连续第二个月出现负增长。
    
    根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，1月末金融机构外汇占款余额为293,007.8
5亿元，较上月减少1,083亿元。   
    
    财政性存款余额为42,296.62亿元，较上月增加6,632.14亿元。 
    
    上述两项数据表明，1月份市场因此减少了7,715.14亿元的流动性。   
    
    以下为过去两年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为亿元) 
              外汇占款     财政性存款
 2015年1月      -1,083       6,632.14
 2014年12月     -1,184      -12,706.4
 11月               22         229.21
 10月              661       6,836.79
 9月              11.4       -3,165.2
 8月              -311            992
 7月               378          6,804
 6月              -883         -3,031
 5月               375          3,027
 4月             1,169          5,615
 3月             1,892         -4,824
 2月             1,282          4,222
 1月             4,374          1,530
 2013年12月      2,729        -14,603
 11月            3,979           -435
 10月            4,416          6,280
 9月             1,264         -2,932
 8月               273          1,399
 7月              -245          6,545
 6月              -412         -1,219
 5月               669          4,633
 4月             2,944          5,224
 3月             2,363         -2,652
 2月             2,954            243
                                     
 （完）

 (发稿 张晓翀；审校 林高丽)
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