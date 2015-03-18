中国房地产：2月70个大中城市新建住宅售价同比跌5.7%，环比降0.4%

从环比看，2月新建住宅销售价格较上月跌0.4%，连续第十个月下滑，但跌幅持平上月。

重点城市看，北京与上海2月新建住宅销售价格指数分别同比下降3.6%和4.7%。

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完） (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)