中国数据：3月官方非制造业商务活动指数微降至53.7--统计局

金属期市：期铜下滑至五个月低点，因库存急增
“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
路透北京4月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，2015年3月官方非制造业商务活动指数小幅回落至53.7，略低于上月的53.9。
过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
15年/3月 2月 1月 14年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月
非制造业PMI 53.7 53.9 53.7 54.1 53.9 53.8 54.0 54.4 54.2 55 55.5 54.8 54.5 55
非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。(完) (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
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