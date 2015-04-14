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中国汇市 | 2015年 4月 14日 星期二 16:13 BJT

中国数据：3月社会融资规模增量1.18万亿元，比上年少8,378亿--央行

路透上海4月14日 - 中国人民银行周二公布，3月社会融资规模增量为1.18万亿元人民币，分别比上月和去年同期少1,758亿元和8,378亿元。

社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)

欲浏览更多详情,请点选中国央行网站: www.pbc.gov.cn

(发稿 吴芳/边竞；审校 林高丽)

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